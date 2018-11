'Tachtig procent van de verbouwingen aan Circuit Zandvoort is cosmetisch'

De terugkeer van de Formule 1 in Nederland is weer een stap dichterbij nu de eigenaar van de sport een concreet aanbod zou hebben gedaan voor een GP in Zandvoort, zoals De Telegraaf vrijdagochtend meldde.

Toch zijn er nog wat beren op de weg. Het verouderde circuit zal een grote verbouwing moeten ondergaan voordat er daadwerkelijk een race gehouden kan worden tussen de Noord-Hollandse duinen.

"Tachtig procent van die verbouwingen is cosmetisch", zegt NOS-analist en oud-F1-coureur Jan Lammers. "Ook wordt er een aantal harde eisen gesteld vanwege de veiligheid en de faciliteiten om alle teams te huisvesten."

Aanpassen aan faciliteiten

"Maar kijk naar de Grand Prix van Monaco, daar heb je niet dezelfde faciliteiten als in Austin", doelt Lammers op de hypermoderne baan in Texas. "Daarmee is wel het bewijs geleverd dat als de Formule 1 ergens heen wil, het wel in staat is een beetje in te schikken en zich aan te passen aan de faciliteiten."