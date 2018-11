Zandvoort is 'heel ver met terugkeer', maar 'dit is meer een smeekbede'

Er moet nog het nodige water door de Rijn stromen, wil het Formule 1-circus in 2020 weer in de Nederlandse duinen neerstrijken. Prins Bernhard van Oranje - de eigenaar van het circuit - is hoopvol gestemd, terwijl Formule 1-verslaggever Louis Dekker nog een voorbehoud maakt.

"Het zijn nog een hoop stappen die we met elkaar moeten zetten", liet Prins Bernhard van Oranje vrijdagochtend op NPO Radio 1 optekenen. In het gesprek met de eigenaar van het circuit van Zandvoort werd wel duidelijk dat het geen kwestie is van een krabbel zetten.

"Het is onze droom om dit in Nederland in 2020 mogelijk te maken", aldus Bernhard van Oranje. "Het is nu zaak dat we met het bedrijfsleven daadwerkelijk het geld bij elkaar weten te krijgen. Ik denk dat we heel erg ver zijn."