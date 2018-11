De Amerikaanse parlementsverkiezingen: wat staat er op het spel?

Amerikaanse politici en media spreken graag in superlatieven. "De tussentijdse Congresverkiezingen in november zijn de belangrijkste uit mijn leven", zei oud-president Obama in een toespraak in Illinois. Is dat ook zo? Laten we zeggen dat er deze editie, komende dinsdag, meer op het spel staat dan bij de laatste tussentijdse verkiezingen in 2014.

Een belangrijke reden daarvan is president Trump. Die heeft zich nadrukkelijk in het campagnegewoel gestort. Hij reist kriskras door het land en heeft de verkiezingen tot een referendum over zichzelf gemaakt. "Ik sta niet op het stembiljet, maar eigenlijk weer wel, want dit is ook een referendum over mij", zei de president een paar weken geleden nog.

Democraten in het offensief

Kunnen de Democraten de impopulariteit van Trump uitbuiten en een vuist maken tegen zijn beleid? Als de oppositie de meerderheid in een van de huizen van het Congres pakt, wordt het in ieder geval een stuk moeilijker voor de president om zijn agenda uit te voeren. Dan dreigt het Amerikaanse overheidsapparaat tot stilstand te komen, zoals ook in de tweede termijn van Obama gebeurde.