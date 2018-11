Nederlandse religieuze leiders vragen Rutte om actie burgeroorlog Jemen

Leiders en vertegenwoordigers van verschillende religieuze stromingen en organisaties roepen premier Rutte op om iets te doen aan de burgeroorlog in Jemen. Ze richten zich tot de premier met "een hartstochtelijke bede om met alle kracht leiderschap te blijven tonen".

"Het gevoel van machteloosheid dat ons dreigt te bevangen moet doorbroken worden", schrijven bestuurders van onder meer de Raad van Kerken, het Israëlitisch Kerkgenootschap, het Contactorgaan Moslims en Overheid, de Boeddhistische Unie, de Hindoeraad en het Humanistisch Verbond.

De brandbriefschrijvers willen dat de regering de strijdende partijen in Jemen oproept zo snel mogelijk een staakt-het-vuren overeen te komen. Ook willen ze dat "het creëren van hongersnood als oorlogswapen wordt gestopt" en dat er een "veilige humanitaire corridor wordt gecreëerd voor de toevoer van voedsel en medicijnen naar de hongerende Jemenitische bevolking", zoals in VN-resolutie 2417 (2018) staat.

"Het is gewoon onbestaanbaar dat de politieke situatie, de confrontatie tussen machten, ertoe leidt dat die onbegrijpelijke ramp zich aftekent", zegt initiatiefnemer rabbijn Abraham Soetendorp in het NPO Radio 1-programma Nieuws en Co.