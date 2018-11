VOC-wrak bedreigd door paalworm

Het wrak van het VOC-schip 't Vliegend Hert wordt bedreigd door paalwormen. Volgens een Belgisch-Nederlands onderzoeksteam worden delen van het wrak langzaam weggevreten door het weekdier.

't Vliegend Hert, 44 meter lang en 11 meter breed, verging op 3 februari 1735 voor de Belgische kust. De driemaster was net vertrokken uit de haven van Rammekens bij Vlissingen voor zijn tweede reis naar Batavia (toenmalig Nederlands-Indiƫ) toen hij in een noordoosterstorm in de problemen kwam. Het schip liep vast op een zandbank, raakte op drift, maakte water en zonk. Ook de kleinere loodsboot Anna Catharina verging in de storm. In totaal kwamen meer dan 400 mensen om het leven.

Oude wijn

In september 1981 werd het scheepswrak van 't Vliegend Hert ontdekt, op zo'n 18 meter diepte. Aan boord waren geldkisten met duizenden gouden dukaten en zilveren realen.

In het scheepswrak lagen ook enkele flessen wijn. Zes daarvan zijn in 2013 in Antwerpen geveild voor 9700 euro.

Maatregelen

Vorige maand bleek uit sonaronderzoek dat delen van 't Vliegend Hert bloot zijn komen te liggen. Een team van het Vlaams Instituut voor de Zee, het Vlaams agentschap Onroerend Erfgoed en de Nederlandse Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed besloot toen om met duikers een kijkje te nemen. Hoewel die onder water vrijwel niets konden zien, hebben ze toch kunnen bevestigen dat scheepshout, bakstenen en metalen niet meer onder het zand liggen. Dat leidt ertoe dat het hout wegrot. Daarnaast zagen de duikers paalwormen op het wrak.

De experts uit Belgiƫ en Nederland gaan de komende maanden bekijken welke maatregelen ze kunnen nemen om het scheepswrak te beschermen.