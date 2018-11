Kritiek toezichthouder op uitvoering inlichtingenwet: 'Te veel is onrechtmatig'

"Maar in andere gevallen vinden we simpelweg dat een hack of tap te ver gaat", zegt voorzitter Moussault. Om welke redenen verzoeken het meest worden afgekeurd, is onbekend.

Niet alleen werden er verzoeken afgekeurd: een op de tien verzoeken van de AIVD werd bovendien niet direct beoordeeld, omdat de toetsingscommissie te weinig informatie kreeg om tot een goed oordeel te komen. In die gevallen werd het ministerie om meer informatie gevraagd. In een klein aantal gevallen besloten de diensten om een verzoek in te trekken nadat er om meer informatie werd gevraagd.

Statistieken gecensureerd

Hoe vaak de inlichtingendiensten een verzoek tot tappen of hacken indienen, is niet bekend. De toetsingscommissie wilde dat bekendmaken, maar werd teruggefloten door het ministerie. In een rapport dat vanmiddag naar de Tweede Kamer wordt verzonden, zijn de statistieken weggelakt. Volgens de ministeries zijn de statistieken staatsgeheim.

De cijfers mogen wel worden vrijgegeven bij het jaarverslag van de toetsingscommissie, dat volgend jaar wordt gepubliceerd. Volgens de inlichtingendiensten geven de statistieken te veel prijs voor kwaadwillenden als ze op halfjaarlijkse basis worden vrijgegeven

"Wij hanteren het principe dat we zo transparant mogelijk willen zijn", zegt Moussault van de toezichthouder. "Maar het is uiteindelijk aan de ministers om te bepalen wat wel en niet openbaar wordt."