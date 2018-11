Qbuzz dreigt haltes bij azc in Ter Apel te boycotten

Buschauffeurs op lijn 73 van en naar het azc in Ter Apel zijn helemaal klaar met "veiligelanders", zegt de ondernemingsraad van Qbuzz. "Veiligelanders" zijn asielzoekers uit relatief veilige landen als Turkije en Albaniƫ.

"Ze veroorzaken al langere tijd overlast in lijn 73. Ze komen de bus binnen, weigeren te betalen, bedreigen buschauffeurs en passagiers en verstoren de dienstregeling", zegt OR-lid Jaap Franke tegen RTV Noord.

Volgens hem is de veiligheid van chauffeurs en passagiers in het geding. De ondernemingsraad van Qbuzz roept de overheden op hier een structurele oplossing voor te vinden.

Spugen

"Deze groep gaat maar door met het slaan tegen bussen, spugen en respectloos gedrag naar mannelijke en vrouwelijke collega's. Ze lijken het als normaal te beschouwen." De ondernemingsraad eist oplossingen. Zo niet, dan volgt een oproep aan chauffeurs om de haltes bij het azc links te laten liggen.

"Wij vinden dit voor alle 'normale' passagiers uit de omgeving en het azc erg vervelend, maar daar waar de veiligheid in het geding is moeten wij een lijn trekken," zegt Franke.

Langer onrust

Er is al langer onrust rond de aanwezigheid van 'veiligelanders' in Ter Apel. Politieke partijen zijn klaar met de overlast en opperen bijvoorbeeld om ze in een gesloten opvang te plaatsen, zodat ze het dorp Ter Apel niet meer in kunnen.