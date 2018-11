ProRail plaatst eerste betonblokken bij onbewaakte overgangen

ProRail is begonnen met het plaatsen van betonblokken bij onbewaakte spoorwegovergangen. De spoorbeheerder plaatste op Instagram een foto van een betonblok dat met een heftruck werd versleept naar een overgang in Lunteren.

"Geen woorden, maar daden", schrijft het bedrijf bij het bericht. Vorig maand kondigde ProRail-topman Pier Eringa al aan op eigen houtje gevaarlijke, onbewaakte spoorwegovergangen af te gaan sluiten, omdat het volgens hem met onder meer inspraakprocedures te lang duurt voordat de overgangen veilig worden gemaakt.

"Als we niet meer tempo maken, blijven we klagen over het feit dat overgangen zo onveilig zijn en er slachtoffers vallen", zei Eringa.

Lunteren

De verwachting was al dat bij de overgang op de Mijllerweg in Lunteren als eerste een betonblok geplaatst zou worden. De gemeente en omwonenden waren het al eens over de afsluiting, ook omdat er honderd meter verderop een bewaakte spoorovergang is.

Een woordvoerder van ProRail laat weten dat de overgang als laatste werd gebruikt door een 10-jarig meisje. "Zij was op weg naar school. Dit soort dingen wil je dus absoluut niet", aldus de woordvoerder.

Eigenlijk wilde ProRail vandaag bij twee overgangen betonblokken plaatsen, maar dat bleek niet mogelijk omdat rond het afsluiten van die andere overgang nog een kort geding loopt.

De afgelopen 30 jaar zijn ongeveer 1000 overgangen dichtgegaan. Er zijn er nog zo'n 2000 over, waarvan nu nog 112 onbewaakte. ProRail wil in de komende jaren al die onbewaakte overgangen beveiligen of opheffen.