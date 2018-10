ProRail is wachten zat en sluit gevaarlijke overwegen met betonblokken

ProRail gaat volgende week zelf beginnen met het blokkeren van gevaarlijke onbewaakte spoorwegovergangen met betonblokken. Dat zegt topman Pier Eringa van de spoorbeheerder in De Telegraaf. Hij wil inspraakprocedures niet langer afwachten.

Eringa zegt in de krant dat hij daarmee vooruitloopt op "bureaucratie en slappe knieƫn". Hij begrijpt niet dat omwonenden van gevaarlijke overwegen zich blijven verzetten tegen sluiting.

De ProRail-baas vindt het onverantwoord om nog langer te wachten. "Het overleg gaat soms eindeloos door. Als er weer een ongeluk gebeurt, willen wij niet het verwijt krijgen dat we niks doen. Dat is niet meer uit te leggen", zegt Eringa.

Inspraakprocedures

Daarom sluit ProRail ongeveer 120 spoorwegovergangen af, ook als er nog inspraakprocedures lopen waarin omwonenden bezwaar kunnen maken. Er worden betonblokken neergelegd, zodat er niemand meer door kan.

Eringa zegt niet welke onbewaakte overweg als eerste dichtgaat, maar volgens De Telegraaf gaat het om een overweg in Lunteren. De gemeente en omwonenden zijn het eens met de afsluiting, ook omdat er honderd meter verderop een bewaakte spoorovergang is. Maar een grondeigenaar verzet zich en daarom is de overweg nu nog open. ProRail wil desnoods naar de rechter stappen om afsluiting af te dwingen. Intussen wil ProRail alvast betonblokken plaatsen.

Topman Eringa ziet een rechtszaak met vertrouwen tegemoet. "De rechter moet maar beslissen wie gelijk heeft. Het lijkt me niet dat die onveilige situaties in stand wil houden. Er kunnen immers doden vallen."