Duiker Indonesië: zwarte doos Lion Air gevonden

Een zwarte doos van het verongelukte Lion Air-toestel is gevonden in de Javazee, zegt de marineduiker die het apparaat boven water bracht tegen het Indonesische Metro TV. Op tv-beelden is te zien hoe een bak water met daarin een oranje voorwerp aan boord van een marineschip wordt gebracht. Zwarte dozen zijn eigenlijk oranje.

De duiker zei er niet bij of het gaat om de flight data recorder of de cockpit voice recorder. De eerste houdt gegevens bij over onder meer hoogte, snelheid, brandstofniveau en de beweging van de vleugels. De tweede registreert alle gesprekken tussen de piloten.

Vlucht JT610 was maandag onderweg van Jakarta naar Pangkal Pinang op het eiland Bangka bij Sumatra toen het kort na opstijgen van de radar verdween. Aan boord waren 189 mensen. Gisteren werd al bekend dat het leger waarschijnlijk signalen (pings) van de zwarte dozen had opgevangen en zo de locatie had achterhaald.