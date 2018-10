Verongelukt Lion Air-vliegtuig mogelijk gevonden in Javazee

De verongelukte Boeing 737 van Lion Air is mogelijk gevonden op de bodem van de Javazee. Volgens de hoogste militair van het Indonesische leger is de romp van het toestel naar alle waarschijnlijkheid gelokaliseerd.

Vlucht JT610 was maandag onderweg van Jakarta naar Pangkal Pinang op het eiland Bangka bij Sumatra toen het kort na opstijgen van de radar verdween. Aan boord waren 189 mensen. Het toestel was slechts twee maanden oud.

Tot nu toe zijn enkele lichamen geborgen en naar Jakarta gebracht. Ook is in de Javazee puin ontdekt van het vliegtuig, maar de romp van het toestel was nog niet gevonden. Mogelijk zitten de meeste slachtoffers nog in het vliegtuigwrak.

De locatie wordt volgens de legerchef nu onderzocht door reddingswerkers. Op de betreffende plek zouden signalen zijn opgevangen van de zwarte dozen.