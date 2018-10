10 jaar bitcoin, hoe staat het ervoor?

Echt betalen met de bitcoin, etherium of een andere digitale munt gebeurt in Nederland overigens nauwelijks, zegt De Nederlandse Bank. In andere landen werken bedrijven er wel mee. "Bij alle vestigingen van supermarkt Carrefour in Spanje en Portugal bijvoorbeeld kun je bij de kassa met bitcoins betalen", zegt Didi Taihuttu.

Kenners twijfelen of zoiets ook op grote schaal in Nederland gaat gebeuren, al zijn er wel lokale initiatieven. "Maar gebruiksgemak is nog niet hetzelfde als betalen met je pinpas of via Ideal", zegt blockchain-adviseur De Vries. "En het hangt van winkels zelf af."