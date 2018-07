'Cryptokoorts' zet mensen aan tot beleggen in bitcoin

Je bent gek en een dief van je portemonnee als je niet je geld in bitcoins of andere cryptomunten steekt, was de stemming. De bitcoinkoers liep in het najaar razendsnel op en beleggers stapten massaal in bitcoin en andere crypto's, waardoor het nog harder ging.

Naar schatting hebben 540.000 Nederlanders geld in crypto's gestoken. De cryptobeleggers zijn relatief jong, gemiddeld 38 jaar, willen snel geld verdienen, en het gros van hen heeft weinig of geen ervaring met beleggen.

Vaak begonnen zij ermee toen de bitcoin een hype werd en de koers omhoog vloog. Familie en vrienden met crypto's stookten het vuur op, want je wilt niet achterblijven. In 2016 was die 'cryptokoorts' nog voor 43 procent van de mensen reden om zich op de bitcoin te storten, begin 2018 was dat al 82 procent.

Dat blijkt uit marktonderzoek naar de Nederlandse cryptobeleggers van de Autoriteit Financiële Markten, de toezichthouder op financiële markten en producten. Uit de cijfers concludeert de AFM dat de opkomst van crypto's vooralsnog niet zorgwekkend is, ondanks de toestroom van onervaren beleggers in een volatiele markt.