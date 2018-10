Coalitiepartijen D66 en CDA willen toch extra geld voor basisschoolleraar

Leraren in het basisonderwijs kunnen waarschijnlijk toch nog een extra salarisverhoging krijgen. De coalitiepartijen D66 en CDA vinden dat er meer moet gebeuren om het salarisverschil met leerkrachten in het voortgezet onderwijs te verkleinen. "Dit verschil is niet uit te leggen", zegt D66-Kamerlid Van Meenen.

De twee partijen willen dat minister Slob voor Basis- en Voortgezet Onderwijs geld haalt uit een speciale pot met 263 miljoen euro op zijn begroting. Dat geld uit de zogenoemde 'prestatiebox' is bedoeld voor onder meer "uitdagender onderwijs" en "doorgaande ontwikkelingslijnen", maar het geld wordt daar niet aan uitgegeven. "Het is op een bankrekening gekomen en een deel is niet uitgegeven", zegt CDA-Kamerlid Rog. Van Meenen: "Afspraken over het geld zijn niet nagekomen."

De coalitiepartijen kunnen niet zeggen hoeveel geld uit de pot exact naar die salarisverhoging moet gaan. Minister Slob moet dat uitzoeken. Het geld kan op zijn vroegst in 2020 ingezet worden voor de leraar. Tot die tijd zit het extra geld vast.

Meerderheid

De twee partijen denken dat ze een meerderheid voor hun plan krijgen, bijvoorbeeld met steun van de oppositiepartijen SP, GroenLinks en de PvdA en wellicht ook de PVV. Die oppositiepartijen dringen al langer aan op meer geld dan de 270 miljoen euro extra die het kabinet-Rutte III heeft uitgetrokken om de basisschoolleraren meer te laten verdienen. Daarnaast gaf het kabinet ook 460 miljoen euro extra uit voor het verlagen van de werkdruk.