Meerderheid politiemensen stemt in met nieuwe cao

De nieuwe cao voor de politie is definitief rond. De achterban van de politiebonden heeft vandaag ingestemd met het akkoord.

In september bereikten de politiebonden overeenstemming met de overheid over een nieuwe cao. Dat lukte kort voor er grootschalige werkonderbrekingen zouden plaatsvinden, na maanden van kleinere acties.

Het was spannend of een meerderheid van de vakbondsleden met het voorstel zou instemmen, omdat niet iedereen er vertrouwen in heeft dat de hoge werkdruk bij de politie wordt aangepakt.

De ongeveer 65.000 politiemensen krijgen er in drie jaar tijd 8 procent loon bij, maar belangrijker voor veel politiemensen is het verbeteren van de werkomstandigheden. Dat was ook een harde eis van de vakbonden bij de cao-onderhandelingen.