Akkoord over politie-cao, acties van de baan

Er is een onderhandelingsresultaat bereikt tussen de politiebonden en de overheid over een nieuwe politie-cao. De aangekondigde acties, die vanmiddag om 18.00 uur zouden beginnen, zijn van de baan.

Minister Grapperhaus van Justitie had een kort geding aangespannen vanwege de acties, omdat naar zijn oordeel de openbare veiligheid onvoldoende gewaarborgd was. Maar die rechtszaak gaat dus ook niet door.

Vanochtend waren de bonden en het ministerie het nog oneens over vervroegde uittreding van politiemensen en over het capaciteitsprobleem. "Vooral bij de opsporing is het capaciteitsprobleem groot", zei Gerrit van de Kamp, de voorzitter van vakbond ACP.

Om 13.15 uur is er een persconferentie van de politiebonden. Een half uur later geven minister Grapperhaus en korpschef Akerboom van de Nationale Politie een toelichting op het bereikte resultaat.