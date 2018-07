Politiebaas schrikt van felle reacties op cao-voorstellen

De politietop komt nog deze maand met nieuwe voorstellen om de capaciteitsproblemen aan te pakken. Eerdere plannen leidden tot onrust onder agenten.

In een brief aan de politievakbonden schrijft korpschef Erik Akerboom de ophef te betreuren. Die ontstond toen Akerboom zich achter minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid schaarde en instemde met het versoepelen van de arbeidsvoorwaarden.

Minister en korpschef willen in een nieuwe cao vastleggen dat agenten op meer plekken in het land kunnen worden ingezet en flexibeler diensten draaien.

Dat viel verkeerd bij een groot aantal politiemedewerkers, die toch al ontevreden zijn over de hoge werkdruk, het tekort aan mensen en de gevolgen van de reorganisatie. Zij voelden zich in de steek gelaten door hun hoogste baas.

Grensoverschrijdend

Vooral het plan om 4x9-uursdiensten af te schaffen leidde tot veel boosheid. Politiemedewerkers verenigden zich in een Facebookgroep met 15.000 leden en uitten felle kritiek op de politietop.

"De boze, bezorgde en soms grensoverschrijdende reacties en het uitgesproken gebrek aan vertrouwen in de organisatie en de leiding, hebben mij geraakt", schrijft Akerboom nu.

Hij concludeert dat er "onvoldoende steun" is voor de plannen en wil daarom "aangepaste en aanvullende voorstellen" doen. De politietop gaat de komende drie weken inventariseren waar de grootste knelpunten zitten en nieuwe oplossingen bedenken.

Protest

"Onze voorstellen hebben veel politiemensen het gevoel gegeven dat zij de prijs moeten betalen", erkent ook minister Grapperhaus. "Dat was niet de bedoeling."

Donderdag protesteren vakbondsleden in Den Haag tegen de cao-plannen van de minister en korpsleiding.

In mei kwamen de politiebonden zelf met ruim dertig voorstellen om de politieorganisatie te verbeteren. Pas als die worden doorgevoerd, willen ze verder praten over een nieuwe cao. Grapperhaus en Akerboom zeggen met de bonden in gesprek te willen over hun plannen.