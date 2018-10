De files worden nóg langer, wat gaan we eraan doen?

Wie al van mening was dat er te veel files staan in Nederland kan de komende jaren zijn borst natmaken: tot 2023 kan het reistijdverlies op de Nederlandse wegen met ruim een derde toenemen. Wat kunnen we doen om de forse extra reistijd aan te pakken?

In het rapport dat minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat gisteren naar de Tweede Kamer heeft gestuurd staat dat er over vijf jaar 10 procent meer gereden wordt dan in het afgelopen jaar, terwijl het reistijdverlies in dezelfde periode met 35 procent toeneemt.

'Groei niet bij te benen'

"Dat is heel vervelend", zegt Van Nieuwenhuizen in het NOS Radio 1 Journaal. "We zijn met allerlei nieuwe projecten bezig, maar de echt grote infrastructurele projecten, zoals de vernieuwing van knooppunt Hoevelaken, zijn pas na 2023 klaar. Daar hebben we de komende jaren helaas niets aan." Het kabinet steekt 800 miljoen euro in het vernieuwen van het knooppunt. Tot 2030 komt er zeker 1000 kilometer aan rijstroken bij en wordt er 19 miljard euro gestoken in nieuwe wegen en de aanpak van knelpunten.

De miljoenenprojecten leiden de komende jaren nog niet tot resultaten. "Door de economische groei neemt het verkeer op de weg verder toe", zegt Van Nieuwenhuizen. "We zijn bezig met strategische projecten: bij ongelukken worden voertuigen bijvoorbeeld sneller van de weg gehaald, maar we moeten realistisch zijn. We kunnen de groei niet bijbenen, files voorkomen kunnen we op de korte termijn helaas niet."

Volgens de minister is de conclusie dat de aanleg van meer asfalt de afgelopen jaren niets heeft opgeleverd onjuist. "We zijn meer gaan rijden: er rijdt nu 12 procent meer verkeer rond dan in 2008, het file-rampjaar. We weten dus heel veel verkeer te verwerken met minder files dan toen."