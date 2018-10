Week van het anonieme cv: geen naam, geen leeftijd, geen afkomst

Consultants van uitzendbureau Unique gaan in de 'Week van het anonieme cv' bij klanten langs met alleen cv's waarop naam, leeftijd, geslacht en werkervaring onzichtbaar zijn gemaakt.

Het initiatief is onderdeel van een project tegen discriminatie. "Discriminatie is een hardnekkig maatschappelijk probleem dat we niet alleen oplossen. Wel kunnen we een bijdrage leveren", zegt Edwin van de Wege van Unique.

Volgens hem zou het bij een sollicitatie moeten gaan om talent, drijfveren en de x-factor van kandidaten. "Niet geslacht, leeftijd of afkomst moeten doorslaggevend zijn."

Discriminatie

Dit jaar bleek uit onderzoek van tv-programma Radar dat bijna de helft van 78 willekeurig gebelde uitzendbureaus meewerkte aan discriminatie op afkomst. Uitzendbureaus bleken bereid om geen Turkse, Marokkaanse of Surinaamse Nederlanders voor te dragen voor een baan als een opdrachtgever daar om had gevraagd.

Daarmee waren de uitzendbureaus in overtreding. Het College voor de Rechten van de Mens reageerde verbijsterd en ook staatssecretaris Van Ark van Sociale Zaken noemde de handelwijze van de uitzendbureaus "volstrekt onacceptabel".

Van de Wege zegt dat zijn bedrijf nog steeds verzoeken krijgt van bedrijven om te discrimineren. "Wij gaan daar dus niet in mee. We gaan in gesprek en proberen het desbetreffende bedrijf te overtuigen, bedrijven laten inzien dat discrimineren niet kan. Als ze toch zulke eisen blijven stellen, doen wij geen zaken met ze."

Bedrijven

Hoe reageren bedrijven op dit initiatief van Unique? Kantoorinrichter Rohde & Grahl in Amersfoort doet regelmatig zaken met de uitzender. Suzanne de Kruijf: "Wij willen graag ontlast worden in de selectie van mogelijk nieuwe werknemers. Tegenwoordig reageren honderden mensen en het is voor ons bijna ondoenlijk om al die reacties te bekijken. Gelukkig doet de uitzendorganisatie dat en uiteindelijk komen er drie reacties op mijn bureau van kandidaten die voldoen aan onze wensen."

Anonieme reacties dus. "Heerlijk", zegt De Kruijf. "Dat maakt het heel erg zuiver waar wij op selecteren." Ook zij denkt dat discriminatie bij sollicitaties - op bijvoorbeeld leeftijd of afkomst - nog veel voorkomt: "Ik vind het echt schandalig. Maar ik weet heel zeker dat het heel vaak voorkomt. En daar doen wij absoluut niet aan mee."