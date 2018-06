Anoniem solliciteren, waarom stoppen gemeenten ermee?

Positief

Een aantal gemeenten is positief over anoniem solliciteren, Den Haag bijvoorbeeld. Daar is het een onderdeel van een breder pakket aan maatregelen, zoals bewustwordingscampagnes en trainingen. Die combinatie van maatregelen zorgt voor meer biculturele sollicitanten en werknemers, zegt de gemeente.

Internationale wetenschappelijke onderzoeken naar anoniem solliciteren onderschrijven de Haagse bevindingen. Zo bleek in Duitsland, na een experiment onder acht organisaties, en in een tweejarig experiment in Zweden dat daardoor meer mensen met een biculturele achtergrond werden uitgenodigd op gesprek.