Twitteralternatief Gab was toevluchtsoord voor extreemrechts

Het platform omschrijft zichzelf als een plek waar vrijheid van meningsuiting leidend is en iedereen lid kan worden. Maar inmiddels staat Gab vooral te boek als het toevluchtsoord voor mensen met extreemrechtse idee├źn.

Dit weekend kwam het onbekende sociale netwerk onder een vergrootglas te liggen na de aanslag in Pittsburgh. De 46-jarige terrorist Robert Bowers schoot in een synagoge in de Amerikaanse stad elf mensen dood. Bowers was actief op Gab; in zijn berichten op het netwerk moesten vooral Joden en immigranten het ontgelden.

Inmiddels is de site offline. Zowel de partij die de hosting verzorgde als de partij die de domeinregistratie regelde wil niks meer met het platform te maken hebben. Ook betaaldienst Paypal zei gisteren de samenwerking op. Het bedrijf zegt dat het netwerk "haat, geweld en discriminerende onverdraagzaamheid toestaat". Of Gab nog terugkeert, is op dit moment onduidelijk.

Honderdduizenden gebruikers

Gab is twee jaar geleden opgericht door de conservatieve programmeur Andrew Torba. Volgens The New York Times was hij klaar met de techwereld in Silicon Valley, die hij beticht van het censureren van rechts gedachtegoed. Tegen de krant zegt hij de berichten van Bowers niet te hebben gezien, maar dat hij wel gegevens over het account heeft overgedragen aan opsporingsdiensten.

Het netwerk claimt 700.000 leden te hebben, schrijft The New York Times, maar eerder dit jaar ging ook het getal van 480.000 gebruikers rond. Het is daarnaast onduidelijk hoe actief zij zijn. Ter vergelijking: op Twitter zijn maandelijks ruim 320 miljoen mensen actief en op Facebook 2,2 miljard gebruikers.