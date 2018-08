Ineens ging de knop om: online podium complotdenker Alex Jones flink beperkt

In Nederland geniet Jones nog geen grote bekendheid. Dat is in de VS anders. Hij presenteert daar sinds 1996 diverse radioprogramma's en staat te boek als een notoire complottheoriedenker. Zo stelde hij in de jaren 90 dat de overheid achter de bomaanslag in Oklahoma City in 1995 zat. Daarbij kwamen 168 mensen om het leven.

Tegenwoordig heeft Jones naar schatting tussen 2 en 5 miljoen dagelijkse luisteraars met zijn eigen radioprogramma. Zijn website, InfoWars.com, heeft volgens cijfers van Amazon ruim 3,6 miljoen unieke bezoekers per maand. Daarmee lijkt het erop dat het bereik dat Jones via sociale media had, groter was dan het bereik via zijn site.

Een van de bekendste complottheorieën van Jones gaat over de schietpartij op basisschool Sandy Hook in 2012. Er kwamen toen twintig kinderen en zes volwassenen om het leven. De radiopresentator claimt dat er helemaal geen mensen zijn gedood en dat de kinderen acteurs waren.