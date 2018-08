Ook Apple verwijdert podcasts van complotdenker Alex Jones

In navolging van Facebook, YouTube en Spotify heeft ook Apple besloten om content van complottheoriedenker Alex Jones en zijn mediabedrijf Infowars te verwijderen.

Het gaat om vijf van de zes podcasts die via iTunes en Apples Podcast-app te vinden zijn. De zesde, Real News with David Knight staat nog altijd online, waarom is onduidelijk.

Jones ligt al lange tijd onder vuur voor zijn gedachtengoed. Zo claimt hij dat de schietpartij op basisschool Sandy Hook, waarbij in 2012 twintig kinderen en zes volwassenen de dood vonden, niet heeft plaatsgevonden. Ouders van een aantal slachtoffers hebben inmiddels een zaak tegen hem aangespannen wegens laster. Daarnaast claimde Jones onlangs dat de Democratische Partij plannen had om een burgeroorlog te beginnen op 4 juli. Op die dag viert Amerika zijn onafhankelijkheid.

Respect

"Apple tolereert geen haatzaaien", zegt een woordvoerder in een verklaring tegen BuzzFeed News. "We hebben duidelijke richtlijnen die makers en ontwikkelaars moeten volgen zodat we een veilige omgeving hebben voor al onze gebruikers. We geloven in het tonen van een brede reeks meningen, zolang mensen respect hebben voor hen die een andere mening hebben."

Sinds eind vorige maand treden platforms strenger op tegen Jones. YouTube en Facebook verwijderden kort na elkaar een aantal video's. Daarnaast schorste Facebook het persoonlijke profiel van de complottheoriedenker voor dertig dagen. Een week later volgden Spotify en podcast-app Stitcher, die beide een aantal afleveringen van zijn audioshow verwijderden.

Tijdens een rechtszaak in 2017 noemde de advocaat van Jones zijn gedrag een typetje. "Hij speelt een karakter, hij is een artiest." De zaak draaide om de voogdij van de drie kinderen die hij met zijn ex-vrouw heeft. Die stelt overigens dat hij geen stabiel persoon is. "Hij zegt dat hij Alec Baldwins nek wil breken. Hij wil dat J-Lo wordt verkracht."