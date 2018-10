Nederlandse drugscrimineel geliquideerd in Torremolinos

Zaterdagavond is in het centrum van de Spaanse badplaats Torremolinos een 34-jarige Nederlander doodgeschoten.

Het gaat hoogstwaarschijnlijk om drugscrimineel Hamza Z., zeggen bronnen tegen de NOS na berichtgeving van De Telegraaf. Hij geldt volgens de krant als een van de hoofdrolspelers in de drugsoorlog in Utrecht en omgeving.

Gemaskerde schutter

Lokale media melden dat de man aan het dineren was in een restaurant in de buurt van het strand. De gemaskerde schutter liep het etablissement binnen en schoot de Nederlander in zijn hoofd en bovenlichaam. Het slachtoffer overleed in het ziekenhuis aan zijn verwondingen.

De dader ging ervandoor in een wit busje. Alles bij elkaar duurde de liquidatie niet langer dan twee minuten, zeggen ooggetuigen. De Spaanse politie gaat uit van een afrekening in het criminele milieu.

Ruzie met andere drugscrimineel

De Telegraaf meldt dat Z. met een aantal andere misdadigers verwikkeld was in een conflict met Ridouan T., een drugscrimineel wordt gezien als opdrachtgever van meerdere afrekeningen in de onderwereld in Amsterdam en Utrecht. T. zou onder meer achter de moord op de broer van een kroongetuige van het OM zitten.

Begin deze maand deed de politie invallen in Nieuwegein, Utrecht, Tiel en Vianen. Daarbij werden zeven mannen gearresteerd. De operatie zou te maken hebben gehad met een vete in de Utrechtse onderwereld en het onderzoek naar Ridouan T.