Zwaar verlies voor regeringspartijen CDU en SPD in Hessen

De verkiezingsuitslag is vooral zuur voor de SPD, die in de afgelopen regeerperiode in Hessen oppositie voerde. De partij wijt de nederlaag aan het feit dat de landelijke regering in Berlijn zelden met één mond spreekt. Regeringsdeelname levert de partij tot nu toe alleen maar verkiezingsnederlagen op. Ook bij de deelstaatverkiezingen in Beieren verloor de SPD zwaar.

SPD-leider Nahles heeft voor morgen spoedberaad aangekondigd met de partijtop in de hoofdstad Berlijn. Ze wil een nieuw politiek plan opstellen om na te gaan wat de coalitie met CDU/CSU voor de sociaal-democraten oplevert. Volgend jaar, als de regering-Merkel halverwege de termijn is, wil ze de samenwerking tegen het licht houden.

Bij de CDU heerst opluchting dat de partij onder leiding van deelstaatpremier Bouffier de grootste blijft in Hessen. Bouffier is een aanhanger en bondgenoot van bondskanselier Merkel. Hij kan waarschijnlijk minister-president blijven, omdat hij het voortouw kan nemen bij de vorming van een nieuwe regering.

Groenen

In Hessen regeerde de afgelopen jaren een coalitie van christen-democraten en Groenen. De Groenen werden beloond voor hun regeringsdeelname, en behaalden naar verwachting 19,5 procent, een stijging van ruim 8 procentpunt.

De rechtse Alternative für Deutschland (AfD) springt van 4 naar 12 procent. Kleine winst was er voor de liberale FDP en Die Linke. De CDU heeft regeringssamenwerking met de AfD en Die Linke uitgesloten.