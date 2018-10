Marokkanen te laat, maar in beleving op tijd, voor protest tegen zomertijd

Verwarring vanochtend in Marokko: de mobieltjes lieten 09.00 uur zien, de Greenwich Mean Time (GMT), maar het was eigenlijk 10.00 uur. De Marokkaanse regering had vrijdag aangekondigd vanaf nu permanent de zomertijd te willen aanhouden. Door dat last minute-besluit hadden mobieltjes de tijd vaak niet automatisch aangepast. Het gevolg: iedereen was te laat op het geplande protest tegen de tijdswijziging.

Om 10.00 uur vanochtend, toen dat protest had moeten beginnen, was op het plein Mohammed V in Casablanca alleen een aantal duiven te zien. De betogers kwamen allemaal pas minstens een uur later aanlopen, terwijl ze in hun beleving mooi op tijd waren. Op het plein ontstond gelijk weer discussie over de tijd. Hoe laat was het nu? GMT+1, zomertijd, was het antwoord. Die geldt nu het hele jaar.