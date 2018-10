'Kok bracht mensen bij elkaar en schiep ruimte voor iedereen'

Minister van Staat Tjeenk Willink: minister-president van alle Nederlanders

Herman Tjeenk Willink zegt dat Kok premier was van alle Nederlanders. Dat betekende dat hij ook oprechte belangstelling had voor en later directe betrokkenheid bij het bedrijfsleven, al werd dat niet door iedereen in zijn eigen achterban begrepen of gewaardeerd.

Wim Kok en zijn vrouw Rita hadden belangstelling voor en vriendschappen in de wereld van kunst en cultuur, "al is dat in de Haagse politiek helaas minder gebruikelijk".

Volgens Tjeenk Willink liet Kok de symbolische betekenis zien van zijn ambt. "Het publieke ambt als oriëntatiepunt en houvast. Burgers hebben daaraan behoefte; de behoefte om publieke ambtsdragers te kunnen vertrouwen."