Sinds juni 26 #MeToo-meldingen in toneelwereld

Bij het meldpunt voor seksuele intimidatie in de cultuursector zijn sinds medio juni 26 klachten binnengekomen, meldt Trouw. Alle meldingen zijn anoniem, niemand heeft aangifte gedaan bij de politie.

Afgelopen juni besloten dertig organisaties in de podiumsector een meldpunt voor #MeToo-klachten op te richten, nadat in die hoek enkele geruchtmakende zaken naar buiten waren gekomen. Zo kwam filmmaker en castingdirector Job Gosschalk in opspraak, evenals onder meer regisseur Ruut Weissman, acteur en docent Jappe Claes en recenter de dirigenten Daniele Gatti en Jan Pieter Leusink.

In vertrouwen

Sindsdien kunnen acteurs en anderen uit de cultuursector melding maken van een misstand en die in vertrouwen bespreken. Het meldpunt maakt dan ook niet bekend wie erheen is gestapt en over wie de klachten gaan. Desgevraagd blijkt wel dat er meerdere klachten over dirigent Leusink zijn binnengekomen. Die liet vorige maand al weten de klachten te beschouwen als roddel en onwaarheden, die voortkomen uit zakelijke meningsverschillen.

De directeur van de Nederlandse Associatie voor Podiumkunsten, Yolande Melsert, zegt over het aantal van 26 meldingen: "We weten dat er genoeg dingen spelen in onze sectoren. Ik vind 26 meldingen in drie maanden best veel".

Melsert betreurt in Trouw dat niemand aangifte wil doen. "Dat kan niet anoniem. Men is bang voor carrièreschade, bijvoorbeeld door minder kans op freelance werk." Ze wil dat het meldpunt wordt aangevuld met een klachtencommissie die de meldingen onderzoekt en met een uitspraak of een schikking komt. Het ministerie van Cultuur wordt gevraagd hiervoor geld beschikbaar te stellen.