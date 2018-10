ChristenUnie wil senator Mirjam Bikker als lijsttrekker Eerste Kamer

De partijtop van de ChristenUnie wil dat senator Mirjam Bikker de lijsttrekker wordt van de ChristenUnie bij de Eerste Kamerverkiezingen. Als de leden eind november op het partijcongres instemmen met haar kandidatuur, wordt Bikker de eerste vrouwelijke lijsttrekker voor de ChristenUnie in de landelijke politiek.

De 36-jarige Bikker zit sinds 2015 in de Eerste Kamer. Daarvoor was ze fractievoorzitter van de ChristenUnie in de gemeenteraad van Utrecht en was ze beleidsmedewerker van de Tweede Kamerfractie.

Tegen het Reformatorisch Dagblad zegt Bikker dat ze het een voorrecht vindt om voorgedragen te worden. "De waardering en het vertrouwen die hieruit spreken zijn bijzonder. Dat stemt dankbaar", citeert de krant haar.

Drie of vier zetels

Bikker wil de huidige drie zetels die de ChristenUnie in de senaat heeft behouden. "Maar gezien de peilingen kan er ook een vierde in zitten", zegt ze tegen het Nederlands Dagblad.

De Eerste Kamerverkiezingen, eind mei volgend jaar, kunnen grote gevolgen hebben voor de regering omdat de coalitie zijn kleine meerderheid dreigt te verliezen in de senaat. Overigens is Bikker niet de enige nieuwe leider binnen de coalitie: ook het CDA en D66 krijgen in de senaat een nieuwe leider.