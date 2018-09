Oud-staatssecretaris Knapen gaat Senaatsfractie CDA leiden

Eerste Kamer-lid Ben Knapen volgt Elco Brinkman op als leider van de CDA-fractie in de Senaat. Knapen was staatssecretaris van Europese Zaken en Ontwikkelingssamenwerking in het eerste kabinet-Rutte. Hij zit sinds juni 2015 in de Eerste Kamer.

Knapen (67) is voorgedragen door het CDA-partijbestuur en wordt de lijsttrekker van het CDA bij de komende Eerste Kamerverkiezingen. Het CDA is na de VVD de tweede fractie met twaalf van de 75 zetels.

Nieuwe generatie

De 70-jarige Brinkman kondigde in augustus zijn vertrek uit de politiek aan. Hij wil plaats maken voor een nieuwe generatie en zich "met de kleinkinderen gaan bemoeien".

Volgens Brinkman had het CDA-bestuur hem gevraagd om opnieuw lijsttrekker te zijn bij de verkiezingen van komend jaar. Maar daar had hij geen zin meer in.