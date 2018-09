Hoogleraar Ethiek lijsttrekker D66 voor Eerste Kamerverkiezingen

Hoogleraar Ethiek van Biomedische Innovatie Annelien Bredenoord (39) is door de leden van D66 gekozen tot lijsttrekker voor de Eerste Kamerverkiezingen op 27 mei 2019. Ze zit sinds 2015 in de Eerste Kamer.

"Zij is de jongste en eerste vrouwelijke lijsttrekker van D66 in de Eerste Kamer", zegt D66. Zij was de enige kandidaat en haalde 96,3 procent van de stemmen.

Bredenoord is nu vicevoorzitter van de D66-fractie. Ze is sinds 2009 medisch-ethicus bij het UMC Utrecht en de Universiteit Utrecht. Op 5 september hield zij de zesde Elst Borstlezing over nieuwe voortplantingstechnologie en nieuwe gezinnen en de ethische vragen die dat oproept.

D66 is de derde fractie in de Eerste Kamer na VVD en CDA met tien van de 75 zetels.