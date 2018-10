Turkse aanklager wil uitlevering Saudiërs in zaak-Khashoggi

Het Turkse Openbaar Ministerie wil uitlevering van de achttien Saudiërs die vastzitten voor betrokkenheid bij de dood van de Saudische journalist Jamal Khashoggi. Ze werden eerder deze maand opgepakt in Saudi-Arabië.

Het Turkse ministerie van Buitenlandse Zaken gaat een dezer dagen een uitleveringsverzoek indienen bij de Saudische autoriteiten. Deze week zei president Erdogan al dat hij wil dat de verdachten in Turkije berecht worden.

Khashoggi kwam om het leven in het Saudische consulaat in Istanbul. De Turken verdenken de achttien van moord, onder meer door marteling.

Beschuldigende vinger

Jamal Khashoggi raakte op 2 oktober spoorloos na een bezoek aan het consulaat. Hij kwam daar om zaken te regelen voor zijn bruiloft en werd om het leven gebracht. Hoe dat gebeurde is nog altijd niet duidelijk, en evenmin wie daarvoor de opdracht gaf.

De beschuldigende vinger gaat sinds de verdwijning van Khashoggi naar Saudi-Arabië. Dat land ontkende in eerste instantie alles. Later zeiden de Saudiërs dat een ruzie op het consulaat uit de hand was gelopen en dat Khashoggi in een gevecht om het leven was gekomen.

Doodseskader

Erdogan stelde dinsdag dat de dood van Khashoggi uitgebreid was voorbereid. Hij zei in een toespraak dat eind september al een moordplan werd opgezet en dat een Saudisch doodseskader hem om het leven heeft gebracht. Ook de Saudische aanklager gaat uit van voorbedachten rade, bleek gisteren.

Khashoggi was een criticus van de Saudische koninklijke familie. Hij leefde al enige tijd vrijwillig in ballingschap in de Verenigde Staten.