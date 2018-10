Ook Saudische aanklager in zaak-Khashoggi gaat nu uit van voorbedachten rade

De Saudische journalist Jamal Khashoggi is begin deze maand in het consulaat in Istanbul met voorbedachten rade om het leven gebracht. Dat heeft de Saudische aanklager in de zaak gezegd tegen staatsmedia.

Hij zei dat er bewijzen zijn gevonden tijdens een gezamenlijk Saudisch-Turks onderzoek in Istanbul en dat er verdachten worden verhoord. De kritische journalist Khashoggi werd daar op 2 oktober gedood in het Saudische consulaat.

Eerst ontkende Saudi-Arabië alles. Later werd gezegd dat een ruzie in het consulaat uit de hand was gelopen en dat Khashoggi in een gevecht was gedood. Nu spreekt de aanklager dus van een vooropgezet plan.

'Barbaarse moord'

Twee dagen geleden zei de Turkse president Erdogan al dat de gewelddadige dood van Khashoggi uitgebreid was voorbereid. Volgens hem werd eind september al een moordplan opgezet, na een eerder bezoek van Khashoggi aan het consulaat in Istanbul. De journalist is volgens Erdogan op een barbaarse manier vermoord door een Saudisch doodseskader.

Wapenembargo

Het Europees Parlement heeft in een resolutie opgeroepen tot een Europees wapenembargo tegen Saudi-Arabië. Het parlement "veroordeelt de marteling en moord in de sterkst mogelijke bewoordingen" en eist dat Riyad zo snel mogelijk bekendmaakt waar de stoffelijke resten van Khashoggi zijn.

Sinds 2016 heeft het Europarlement al drie keer opgeroepen tot een Europees wapenembargo tegen Saudi-Arabië, onder meer wegens de bombardementen op Jemen.

Lidstaten zelf verantwoordelijk

De resolutie is niet bindend, maar wordt gezien als een belangrijk politiek signaal. De EU-lidstaten zijn zelf verantwoordelijk voor het afgeven van vergunningen voor de wapenexport.

Bondskanselier Merkel maakte afgelopen weekend bekend dat Duitsland de wapenexport naar Saudi-Arabië heeft stilgelegd. Volgens haar kunnen "in de huidige situatie" geen wapens aan Riyad worden geleverd.

Spanje levert wel

De Spaanse regering denkt daar anders over. De socialistische premier Sánchez lag gisteren in het parlement onder vuur, omdat hij de wapenexport aan de Saudiërs niet wil stopzetten na de moord op Khashoggi.

Het gaat om de levering van vijf korvetten. Die schepen worden gebouwd in Cádiz, een havenstad met veel werkloosheid. Als de levering wordt gestaakt, komen zo'n 6000 mensen zonder werk te zitten, zei Sánchez in het parlement, waar hij het had over "het strategische belang van Spanje". De premier kreeg de steun van de conservatieve Partido Popular.