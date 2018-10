Erdogan: moord op Khashoggi was gepland

In de dagen na 28 september kwamen in totaal vijftien Saudische veiligheidsfunctionarissen op verschillende vluchten naar Istanbul. Ze checkten in verschillende hotels in, deelde Erdogan mee.

Khashoggi was vanuit Londen naar Istanbul gekomen, om documenten te krijgen voor zijn huwelijk met zijn Turkse verloofde. Op 28 september bezocht hij het consulaat met dat doel voor de eerste keer. De zaak zou afgerond worden bij zijn tweede bezoek, op 2 oktober. Zijn verloofde wachtte buiten op hem, tevergeefs.

In de toespraak schetste Erdogan vervolgens wat er in de tussenliggende dagen is gebeurd, zoals dat in de afgelopen weken al bij stukjes en beetjes bekend is geworden. Op 2 oktober werd Khashoggi om het leven gebracht. De daders zijn de veiligheidsfunctionarissen die door de Turkse veiligheidsdienst waren geïdentificeerd, zei Erdogan. De Saudiërs verlieten Turkije daarna met privé-vluchten. Erdogan maakte ook bekend dat de Saudi"s voor het tweede bezoek van Khashoggi aan het consulaat de camera's in het pand verwijderd hadden.

Telefoongesprekken

Erdogan deed verslag van verschillende telefoongesprekken die hij had met koning Salman van Saudi-Arabië. Erdogan zei ook dat hij verantwoordelijkheid voelt voor het lot van de journalist Khashoggi, ook vanwege het feit dat hij met een Turkse zou trouwen.

Saudi-Arabië sprak twee weken lang tegen dat Khashoggi was omgekomen in het consulaat, maar kwam daar afgelopen weekend van terug. De Saudische lezing werd dat Khashoggi was omgekomen bij een gevecht met mensen in het consulaat. Daarvoor zijn in Saudi-Arabië achttien verdachten opgepakt.

Opdrachtgever

Erdogan is ontevreden over de manier waarop de Saudi's tot nu toe hebben meegewerkt aan het moordonderzoek. De vraag waar het lichaam van Khashoggi is, is bijvoorbeeld nog niet beantwoord. Hij zei dat het lichaam aan "een collaborateur" is gegeven, maar hij zei niet te weten wie dat is.

De president spreekt de Saudische koning direct aan op de zaak-Khashoggi. Hij noemde de opdrachtgever tot de moord niet, maar hij suggereerde wel dat die gezocht moet worden in de kring rondom de Saudische kroonprins Mohammed bin Salman.