Ryanair: 'We waren niet laks bij racistisch incident'

Ryanair spreekt tegen dat het niet doortastend heeft gereageerd op een racistisch incident in een van zijn vliegtuigen. Het bedrijf reageert daarmee op een video van een witte man die een zwarte vrouw uitscheldt in een Ryanair-toestel. In een verklaring staat dat er meteen actie is ondernomen zodra de beelden opdoken.

Ryanair wilde in eerste instantie alleen maar kwijt dat de zaak bij de politie was gemeld.

De scheldpartij was op 19 oktober op het vliegveld van Barcelona, vlak voor vertrek naar Londen. Te zien is dat de man grove, racistische taal uitslaat tegen de vrouw.

Ryanair zegt nu dat het de beelden pas op 20 oktober laat op de avond heeft gezien, toen ze al rondgingen op sociale media. Daarna is het incident gerapporteerd aan de politie.