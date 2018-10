Ryanair blijft erbij: geen nadere uitleg racisme-incident

Een dag na het ontstaan van de ophef rond racisme in een vlucht van Ryanair wil het bedrijf nog altijd niets inhoudelijks zeggen over het incident. Gisteren ontstak er een golf van woede over een filmpje, waarin te zien is dat een zwarte vrouw door een witte man racistisch werd bejegend.

Ryanair reageerde gisteren kort via Twitter door te melden dat het bedrijf de zaak bij de politie heeft gemeld. Het bedrijf blijft vandaag bij die verklaring.

"Wij hebben een statement gegeven", zegt Yann Delomez, die verantwoordelijk is voor de marketing van Ryanair in de Benelux. "Wij zijn naar de politie gegaan. Het is nu een kwestie voor de politie. Ik weet niet wat de rol van de crew hierin was. De situatie is veilig verlopen, dat is prioriteit nummer 1. Betreffende het gedrag van de man uit de video zijn wij naar de politie gestapt." De Britse politie heeft inmiddels een onderzoek ingesteld.