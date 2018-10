Zwarte vrouw racistisch bejegend op vlucht Ryanair

Overleden man

Over de achtergronden van het incident is verder weinig bekend. De Huffington Post zegt de dochter van de vrouw gesproken te hebben. Het zou gaan om een 77-jarige vrouw uit Londen, die in de jaren 60 vanuit Jamaica naar het Verenigd Koninkrijk is gekomen.

De dochter zegt dat ze nooit meer met Ryanair zal vliegen. Ze denkt dat de politie was gebeld als een zwarte passagier zich zo had gedragen. "En dan waren we uit het vliegtuig gezet."

De 77-jarige vrouw was op vakantie geweest om haar overleden man te herdenken. Het zou een vlucht zijn geweest van Barcelona naar Londen.