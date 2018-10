Minister Kaag definitief niet op handelsmissie naar Saudi-Arabië

Minister Kaag voor Buitenlandse Handel gaat in december niet op handelsmissie naar Saudi-Arabië. De reis is afgeblazen vanwege de moord op de kritische journalist Jamal Khashoggi, zegt premier Rutte.

De handelsmissie stond al op losse schroeven, omdat Saudi-Arabië niet wilde zeggen wat er met de journalist was gebeurd. Ook minister Hoekstra van Financiën zegde eerder deze maand daarom een bezoek aan de Saudische hoofdstad Riyadaf.

Het kabinet liet vorige week weten dat het "niet in de rede lag" dat Kaag wel zou afreizen. Nu Saudi-Arabië heeft toegegeven dat Khashoggi op het Saudische consulaat in Istanbul is vermoord, is de missie definitief afgeblazen.

'Onderste steen moet boven'

Kaag zou van 9 tot 12 december samen met een grote delegatie uit het Nederlandse bedrijfsleven een bezoek brengen aan Saudi-Arabië.

Premier Rutte liet zaterdag na de erkenning door Saudi-Arabië weten dat hij hoopt en verwacht dat alle feiten rond de dood van Khashoggi zo snel mogelijk boven tafel komen. "De onderste steen moet boven", zei hij.