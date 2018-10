Rutte over dood Khashoggi: 'Onderste steen moet boven'

Volgens premier Rutte zijn er nog steeds veel vragen over wat er precies is gebeurd met de Saudische journalist Jamal Khashoggi. Hij hoopt en verwacht dat alle relevante feiten zo snel mogelijk boven tafel komen. "De onderste steen moet boven."

Hij reageert daarmee op de erkenning door Saudi-Arabië dat Khashoggi dood is. Hij zou zijn omgekomen bij een gevecht in het Saudische consulaat in Istanbul. In verband daarmee zijn achttien mensen gearresteerd, liet Ryiaad gisteravond weten.

"Wat is er precies gebeurd? Wie is er verantwoordelijk? Het is belangrijk dat er een diepgravend onderzoek komt", zei Rutte in Kopenhagen, waar hij is voor een top over duurzaamheid. Hij sluit zich met zijn oproep aan bij Frankrijk, Duitsland en Groot-Brittannië, die ook aandringen op een geloofwaardig onderzoek.

Rutte noemde de dood van de journalist "een ongelooflijk trieste zaak." Maar het is volgens hem "op zich goed dat er eindelijk enige duidelijkheid is verschaft door Saudi-Arabië."

Wapenembargo

Ook regeringspartij D66 wil dat er een onafhankelijk onderzoek komt naar de omstandigheden rond de dood van Khashoggi. Kamerlid Sjoerdsma wil verder dat een voorgenomen wapenembargo tegen Saudi-Arabië wordt doorgezet.

Minister Hoekstra van Financiën besloot afgelopen week af te zien van een bezoek aan een investeerdersbeurs in Saudi-Arabië, vanwege de kwestie Khashoggi. Een handelsmissie met minister Kaag van Buitenlandse Handel staat op losse schroeven.