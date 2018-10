Failliete ziekenhuizen: per patiënt kijken wie waarnaartoe moet

In het failliete Slotervaartziekenhuis liggen nog enkele tientallen patiënten, gisteravond 74 om precies te zijn, en in de IJsselmeerziekenhuizen in Flevoland zijn nog zo'n tachtig bedden bezet. Wat gebeurt er met deze mensen? En met de duizenden patiënten die binnenkort nog een poliklinische ingreep moeten ondergaan in een van hospitalen die vandaag failliet werden verklaard?

Het continueren van de zorg is het belangrijkste punt op dit moment, zegt curator Marc van Zanten die belast is met de ontmanteling van het Slotervaartziekenhuis. Dat betekent dat patiënten de zorg krijgen waar ze recht op hebben.

In een korte persverklaring zegt Van Zanten dat er gisteravond een regionaal overleg is geweest tussen alle directies van ziekenhuizen in de regio, de verzekeraars en de bewindvoerders. En dat er een crisisteam is opgericht dat op individueel niveau kijkt welke patiënt waarnaartoe moet.

Te veel geld

Uiterlijk morgen om 15.00 uur moeten de patiënten naar een ander ziekenhuis zijn gebracht. Dan gaat de boel dicht. Het openhouden van de faciliteiten kost te veel geld, zegt een woordvoerder van het Slotervaartziekenhuis. Poliklinische patiënten die al een afspraak hebben, worden de komende weken overgedragen, vertelt de curator.

Bestuursvoorzitter Mariska Tichem van het Slotervaartziekenhuis zegt dat de medewerkers van het ziekenhuis hard worden getroffen en dat ze trots op hen is: