Twee ziekenhuizen in zwaar weer, wat merkt de patiënt?

Twee ziekenhuizen staan de op de rand van een faillissement: het MC Slotervaart in Amsterdam en MC IJsselmeerziekenhuizen met locaties in Lelystad, Emmeloord, Dronten en Urk. Het betekent onzekerheid voor de ruim 2000 medewerkers, maar ook voor de patiënten.

In Amsterdam zijn er nu al gevolgen voor (potentiële) patiënten; de afdeling spoedeisende hulp (SEH) is daar per direct dicht. Niet per se heel ingrijpend, want er zijn genoeg andere ziekenhuizen met een SEH in de hoofdstad. De SEH van MC IJsselmeerziekenhuizen in Lelystad blijft voorlopig open.

Wettelijk is vastgelegd dat iedere Nederlander binnen 45 minuten op een spoedeisende hulp moet kunnen zijn. Volgens minister Bruins voor Medisch Zorg heeft eventuele sluiting van beide ziekenhuizen wat dat betreft geen gevolgen, schrijft hij in een brief aan de Tweede Kamer.

"Beide ziekenhuislocaties zijn niet 'gevoelig' voor de bereikbaarheid van spoedeisende hulp en acute verloskunde in de regio's. Dat wil zeggen dat bij een eventueel faillissement van deze instellingen het aantal mensen in Nederland dat niet binnen de norm van 45 minuten een afdeling spoedeisende hulp of acute verloskunde kan bereiken, niet toeneemt."

Bewindvoerder

De zorg voor mensen die er al patiënt zijn, is in beide ziekenhuizen gegarandeerd, zegt MC-Slotervaart bestuursvoorzitter Marika Tichem. "Wij gaan er samen voor zorgen dat patiënten kwalitatief goede zorg blijven ontvangen in deze uiterst onzekere periode. Tot nader order blijven alle behandelingen doorgaan en afspraken die al staan gehandhaafd."

Haar collega-bestuursvoorzitter Sjoerd de Blok van MC IJsselmeerziekenhuizen maakte wel een voorbehoud: "Onze hardwerkende verpleegkundigen en artsen zullen strijden voor hoogwaardige patiëntenzorg, tot de dag waarop de bewindvoerder het toelaat".