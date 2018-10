Ook België kiest voor JSF: 'We zijn geland'

België schaft 34 Joint Strike Fighters aan. Net als Nederland vervangen de Belgen hun verouderde F-16's door de Amerikaanse F-35, beter bekend als de JSF. Dat heeft premier Michel bekendgemaakt.

De eerste vliegtuigen van fabrikant Lockheed-Martin worden vanaf 2023 verwacht. De Belgische regering betaalt er vier miljard euro voor. Volgens Michel is de regering 600 miljoen euro onder het budget gebleven. "Het geld dat we besparen door voor de Amerikanen te kiezen, kan worden gebruikt voor toekomstige Europese projecten", zei hij.

Geen offertes

De Belgen konden kiezen tussen twee gevechtsvliegtuigen: de JSF en de Brits-Europese Eurofighter Typhoon. De producenten van deze vliegtuigen waren de enigen die een offerte hadden ingediend. Volgens Michel hebben andere potentiële kandidaten geen offerte opgestuurd. "Dat was hun keuze", zegt hij.

Minister van Defensie Vandeput is trots. "We zijn geland", liet hij weten. De Nederlandse minister van Defensie Bijleveld noemt het goed nieuws. "Dit is goed in het kader van de samenwerking."

Onder meer het Verenigd Koninkrijk, Italië, Noorwegen en Denemarken hebben ook F-35's besteld.