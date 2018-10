Irak krijgt een 'Nederlandse' minister van Financiën

Irak heeft een nieuw kabinet, met een Nederlands tintje. De nieuwe minister van Financiën Fuad Hussein woonde namelijk jarenlang in ons land.

Hussein (69) ontvluchtte Irak in de jaren 70. Hij studeerde aan de VU in Amsterdam, trouwde met een Nederlandse vrouw en zette zich in voor andere vluchtelingen. Hij spreekt vloeiend Nederlands.

De nieuwe minister van de Koerdische Democratische Partij deed begin deze maand nog een gooi naar het presidentschap van Irak. Maar Barham Salih, de kandidaat van de eveneens Koerdische PUK-partij, kreeg toen de meeste stemmen in het parlement.

Sleutelposities

Gisteravond stemde het parlement voor 14 van de 22 ministerskandidaten van premier Adel Abdul-Mahdi, schrijft persbureau AP. Enkele sleutelposities zijn nog niet bezet, zoals Defensie, Justitie en Binnenlandse Zaken. Over die zaken zal de premier voorlopig gaan.

Abdul-Mahdi werd begin oktober benoemd tot premier en had dertig dagen de tijd om een nieuwe regering te vormen. Over de laatste acht ministers stemt het parlement op een later tijdstip.