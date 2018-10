Irak krijgt geen 'Nederlandse' president

De presidentsverkiezingen in Irak zijn een overwinning geworden voor Barham Salih, de kandidaat van de Koerdische PUK-partij. Hij kreeg bij een stemming in het parlement een meerderheid van de leden achter zich.

De belangrijke tegenkandidaat Fuad Hussein, van de Koerdische Democratische Partij, moest het afleggen. Hij ontvluchtte Irak in de jaren 70 en woonde jaren in Nederland. Hij studeerde aan de VU in Amsterdam, trouwde met een Nederlandse vrouw en zette zich in voor andere vluchtelingen. Hij spreekt vloeiend Nederlands.

De functie van president is in Irak vooral ceremonieel. De positie wordt altijd bekleed door een Koerd. De premier is een sjiiet, de parlementsvoorzitter is een soenniet.

Salih moet nu binnen vijftien dagen iemand aanwijzen om een regering te vormen. Irak zit al sinds de parlementsverkiezingen zonder regering, mede omdat twee rivaliserende politieke machtsblokken het niet eens worden.