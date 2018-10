'Making a Murderer is geen realiteit, dat moet de kijker beseffen'

De eerste afleveringen in 2015 maakten veel los en leidden tot een golf van verontwaardiging over de methoden die politie en justitie gebruikten om de zaak op te lossen. Wereldwijd werd er gedemonstreerd tegen de celstraf van Avery en Dassey. Politiemensen die in de serie voorkwamen, werden bedreigd.

"Deze docu is gemaakt voor een commercieel platform. Het is geen spannend verhaal als er geen drama in de serie zit. Er moet hoop blijven op een andere uitkomst (Avery of Dassey die worden vrijgesproken, red.), anders haakt de kijker af", zegt Sanders. "Framing helpt dan om dat drama te creëren en dat zie je hier ook."

Reality-televisie of realiteit?

Toch is er wel al een verschil te zien tussen de oude en nieuwe afleveringen, zegt mediawetenschapper aan de Universiteit Utrecht Linda Duits. "De makers zijn zich wel bewuster geworden van de gevolgen. Ze laten in de eerste afleveringen van het tweede seizoen ook zien hoeveel Making a Murderer teweegbracht. Het eerste seizoen ging over het onrecht in het Amerikaanse rechtssysteem, maar leek op een rechtbankdrama. Dat was een probleem, want het gaat hier over echte mensen."

Dat aspect maakt volgens Duits de serie juist wel ethisch onverantwoord. "Het is oneerlijk ten opzichte van Avery, want hij heeft hoop gekregen, en het is ook oneerlijk voor alle betrokkenen. Eigenlijk is het een soort reality-televisie en dat is per definitie onethisch want de emoties van echte mensen worden uitgebuit om mooie televisie te maken."