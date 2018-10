Hendrik Groen en Astrid Holleeder bij genomineerden NS Publieksprijs

Alle auteurs zijn eerder ook al genomineerd. Voor Verhoef is het zelfs de achtste nominatie. Ze won de NS Publieksprijs in 2011 met Déjà Vu. Groen is de enige andere winnaar uit het rijtje, met Pogingen iets van het leven te maken (2016).

Tot en met woensdag 21 november kan worden gestemd via www.nspublieksprijs.nl. Die avond wordt de winnaar in De Wereld Draait Door bekendgemaakt. Naast de eretitel Boek van het Jaar 2018, bestaat de prijs uit een sculptuur van kunstenaar Jeroen Henneman, een geldbedrag van 7500 euro en een jaar lang gratis reizen met de trein.

Vorig jaar ging de lezersprijs voor de derde keer naar Michel van Egmond. Na Gijp (2013) en Kieft (2014), won hij de prijs vorig jaar met De wereld volgens Gijp.