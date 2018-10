'Sojoez-raket in december weer met bemanning gelanceerd'

In december zal opnieuw een poging worden gewaagd astronauten in een Sojoez-raket naar het internationale ruimtestation ISS te brengen. Ruimtevaartorganisatie NASA zegt zo goed als zeker te weten wat er misging bij de lancering begin deze maand, meldt de website space.com.

Op 11 oktober ging het mis bij de lancering van de Sojoez-raket. De raket met aan boord de Amerikaan Nick Hague en de Rus Aleksej Ovtsjinin moest een noodlanding maken en kwam zo'n 450 kilometer ten noordoosten van lanceerbasis Bajkonoer in Kazachstan terecht. Hague en Ovtsjinin bleven ongedeerd.

Het is nog altijd onduidelijk wat er precies fout ging bij de lancering. 123 seconden na vertrek ontstond waarschijnlijk een probleem met het loskoppelen van de stuwraketten. Hoe dat kon gebeuren, wordt nog onderzocht. Russische functionarissen lieten weten dat hun onderzoeksrapport over het incident op 30 oktober is afgerond.

'Met vertrouwen opnieuw lanceren'

"We hebben een goed idee van wat er misging", zegt NASA-topman Jim Bridenstine. "Het punt dat we het helemaal begrijpen is dichtbij, dus we kunnen met vertrouwen opnieuw lanceren." Hij gaf geen nadere details.

"Er volgen de komende anderhalve maand een aantal lanceringen met een onbemande Sojoez-raket", vervolgde Bridenstine. "In december verwachten we weer bemanning in een Sojoez-raket naar het ISS te lanceren."

Volgens het Russische persbureau Interfax volgen er drie onbemande lanceringen met een Sojoez-raket voordat er weer een poging wordt gewaagd met astronauten. Dat zullen overigens niet Hague en Ovtsjinin zijn, maar de Amerikaanse Anne McClain, de Rus Oleg Kononenko en de Canadees David Saint-Jacques. Hague en Ovtsjinin krijgen later de kans om alsnog naar het ISS te gaan, aldus Bridenstine.