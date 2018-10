Jaap de Hoop Scheffer pleit voor nieuw kernwapenoverleg

Jaap de Hoop Scheffer vindt dat alle nucleaire verdragen opnieuw tegen het licht moeten worden gehouden. De voormalige secretaris-generaal van de NAVO verzet zich tegen het voornemen van president Trump om het verdrag over kernraketten voor de middellange afstand op te zeggen.

In het NPO-radioprogramma 1op1 zei De Hoop Scheffer dat opzegging van dat INF-verdrag niet zal bijdragen aan een veiliger Europa. Hij is het wat dat betreft eens met de Franse president Macron, die gisteren zei dat de veiligheid van Europa hier in het geding is.

Rusland

Het argument van Trump is dat de Russen zich niet houden aan de bepalingen in het INF-verdrag, dat vooral voor Europa van belang is. De Hoop Scheffer onderschreef dat de Russen het verdrag schenden met de ontwikkeling van nieuwe kruisraketten. Maar De Hoop Scheffer is desondanks van mening dat opzegging van het verdrag de internationale situatie alleen maar onveiliger maakt.

Omdat steeds meer landen over kernwapens beschikken, en de kernwapens steeds kleiner en geavanceerder worden, is nieuw internationaal overleg over nucleaire wapens volgens de oud-NAVO-topman hard nodig. Hij noemde in dit verband China en Noord-Korea.

Als voorzitter van de Adviesraad Internationale Vraagstukken raadt De Hoop Scheffer het kabinet aan zich binnen de NAVO sterk te maken voor nieuwe onderhandelingen over kernwapens.