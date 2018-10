Topbestuurders van Amazon en Apple eisen rectificatie hack-artikel

Kort na elkaar hebben topmensen van Apple, Amazon en Supermicro zakenblad Bloomberg Businessweek opgeroepen om een artikel te rectificeren dat begin deze maand op de voorpagina stond. Het is de nieuwste stap in een affaire die tot nu toe niet is opgehelderd.

Op 4 oktober publiceerde Businessweek een artikel over een hack waarmee China toegang zou hebben gekregen tot computerservers van onder meer Apple en Amazon. Die servers zouden zijn geleverd door het bedrijf Supermicro.

Sinds de publicatie zijn er van allerlei kanten grote vraagtekens gerezen over de juistheid van het verhaal. Er kwamen krachtige ontkenningen van de betrokken bedrijven. Ook de Britse geheime dienst GCHQ, het Amerikaanse ministerie van Binnenlandse Veiligheid en een hoge medewerker van NSA lieten weten zich er niet in te herkennen.

'Dit is niet gebeurd'

Afgelopen vrijdag was Apples bestuursvoorzitter Tim Cook de eerste prominente topman die zich in het openbaar over de zaak uitsprak. "Dit is niet gebeurd, het verhaal is niet waar", zei hij tegen BuzzFeed News. Vervolgens riep Cook persbureau Bloomberg op om het verhaal in te trekken.

Gisteren volgde de topman van Amazon Web Services, de clouddienst van de webwinkelgigant, het voorbeeld van Cook. "Ze hebben geen bewijs gedeeld, veranderden steeds het verhaal en toonden geen interesse in onze antwoorden, tenzij we daarmee hun verhaal konden bevestigen. De journalisten zijn erin geluisd of hebben op eigen houtje geopereerd."