'Chinese hackers infiltreerden met mini-chip servers van Apple en Amazon'

Amazon gebruikt overal ter wereld zelf ontwikkelde computerservers, behalve in China. Daar maakte het gebruik van servers van Supermicro.

En daar trof het de desbetreffende chips aan, waarvan sommige nog geavanceerder waren dan tot nu toe was geconstateerd; ze waren niet groter dan een punt van een net geslepen potlood. Amazon besloot de servers te verkopen aan zijn lokale partner. Apple verving binnen een paar weken 7000 servers van Supermicro.

De twee bedrijven ontkennen in verklaringen dat ze wisten van de aangetaste servers. In een uitgebreide blogpost stelt Amazon "dat er zoveel fouten in dit verhaal zitten in relatie tot Amazon dat het moeilijk is om ze allemaal te tellen".

Allernieuwste van het allernieuwste

De aanval wordt gezien als een grote zaak. "Een door een natiestaat goed uitgevoerde hardware-aanval staat gelijk aan een eenhoorn zien springen over een regenboog", zegt een hacker tegen het zakenblad. "Dit is het allernieuwste van het allernieuwste en er is geen makkelijke technische oplossing", zegt een andere anonieme bron tegen het blad.